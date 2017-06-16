СБУ затримала сепаратиста в Одесі за заклики до повалення влади

Чоловік розмістив у соціальній мережі публікації із закликами до дій для зміни меж території та державного кордону України

Співробітники прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки держави чоловіку з Луганська, який проживає в Одесі. Про це повідомили в прес-службі прокуратури регіону. За даними попереднього розслідування, 27-річний чоловік під псевдонімом



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Чоловік розмістив у соціальній мережі публікації із закликами до дій для зміни меж території та державного кордону України

Співробітники прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки держави чоловіку з Луганська, який проживає в Одесі. Про це повідомили в прес-службі прокуратури регіону.

За даними попереднього розслідування, 27-річний чоловік під псевдонімом розмістив у соціальній мережі Facebook ряд публікацій із закликами до дій для зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотики, і патрони. Вилучені речі направлено на експертизу.

За клопотанням прокуратури області зазначена особа перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в області.