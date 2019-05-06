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    Штормове попередження: по Одесі і області очікуються пориви південно-західного вітру

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    Штормове попередження: по Одесі і області очікуються пориви південно-західного вітру

    Наступні 1-2 години по Одесі та по Одеській області очікуються пориви південно-західного вітру

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про погіршення погодних умов на території Одеси та Одеської області.

    Так, наступні 1-2 години на Одещині очікуються пориви південно-західного вітру, 15-18 м/.

    Такак погода, за прогнозами синоптиків, збережеться до кінця доби та вранці 7 травня.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що синоптики розповіли, коли чекати українцям потепління.

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