Спортсменки з Одеської області завоювали медалі на Чемпіонаті Європи з карате
-
Розсилка
Одеситка Анжеліка Терлюга та мешканка міста Чорноморськ Аніта Серьогіна відстоювали честь країни
Дві спортсменки з Одеської області, які входять до складу збірної України з карате, завоювали золоту та бронзову медалі на чемпіонаті Європи.
Про це проінформували в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, повідомляє «Главком».
«Чемпіонат пройшов у сербському місті Новий Сад. Одеситка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 55 кг, срібну медаль завоювала мешканка міста Чорноморськ Аніта Серьогіна у ваговій категорії до 61 кг», - розповіла начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак.
Окрім того, бронзову медаль у ваговій категорії до 75 кг виборов львів’янин Станіслав Горуна.
Нагадаємо, наприкінці квітня дві спортсменки з Лиманського району стали переможницями у Міжнародному чемпіонаті Європи з танців. Змагання проходили у грецькому місті Салоніки. Спортсменки змагалися з танцюристами з Франції, Португалії, Нідерландів, Угорщини, Болгарії, Румунії, Македонії та Греції.