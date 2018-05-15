Спортсменки з Одеської області завоювали медалі на Чемпіонаті Європи з карате

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Одеситка Анжеліка Терлюга та мешканка міста Чорноморськ Аніта Серьогіна відстоювали честь країни

Дві спортсменки з Одеської області, які входять до складу збірної України з карате, завоювали золоту та бронзову медалі на чемпіонаті Європи.

Про це проінформували в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, повідомляє «Главком».

«Чемпіонат пройшов у сербському місті Новий Сад. Одеситка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 55 кг, срібну медаль завоювала мешканка міста Чорноморськ Аніта Серьогіна у ваговій категорії до 61 кг», - розповіла начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак.

Окрім того, бронзову медаль у ваговій категорії до 75 кг виборов львів’янин Станіслав Горуна.

Нагадаємо, наприкінці квітня дві спортсменки з Лиманського району стали переможницями у Міжнародному чемпіонаті Європи з танців. Змагання проходили у грецькому місті Салоніки. Спортсменки змагалися з танцюристами з Франції, Португалії, Нідерландів, Угорщини, Болгарії, Румунії, Македонії та Греції.