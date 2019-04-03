На трасі Київ – Одеса водій збив на смерть велосипедиста і втік



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Поліція розшукує водія, який скоїв смертельну ДТП

У вівторок, 2 квітня, на 75-му км автодороги Київ – Одеса в районі повороту на село Глушки Білоцерківського району невідомий водій здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист помер на місці події. Водій зник з місця пригоди.

ДТП сталася близько 21-ї години.

Наразі поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Встановлюється особа загиблого та місце перебування транспортного засобу.

Поліція просить свідків ДТП зателефонувати на номер чергової частини: 0672119641 або ж на лінію 102.

Як повідомлялося, 2 квітня на 86-му км автодороги Київ - Одеса водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом, і залишив місце ДТП. Проте, невдовзі він був затриманий на КП міста Біла Церква.