  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі Київ – Одеса водій збив на смерть велосипедиста і втік

    • Розсилка
    На трасі Київ – Одеса водій збив на смерть велосипедиста і втік

    Поліція розшукує водія, який скоїв смертельну ДТП

    У вівторок, 2 квітня, на 75-му км автодороги Київ – Одеса в районі повороту на село Глушки Білоцерківського району невідомий водій здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист помер на місці події. Водій зник з місця пригоди.

    ДТП сталася близько 21-ї години.

    Наразі поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Встановлюється особа загиблого та місце перебування транспортного засобу.

    Поліція просить свідків ДТП зателефонувати на номер чергової частини: 0672119641 або ж на лінію 102.

    Як повідомлялося, 2 квітня на 86-му км автодороги Київ - Одеса водій Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом, і залишив місце ДТП. Проте, невдовзі він був затриманий на КП міста Біла Церква.

    Читайте також
    ДТП смерть водій Київщина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ