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    На Херсонщині із автомата розстріляли три автомобілі

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    На Херсонщині із автомата розстріляли три автомобілі

    У поліції кажуть, що конфлікт стався між аграрними підприємствами

    У Херсонській області в селі Чонгар Генічеського району біля одного з аграрних підприємств сталась стрілянина.

    Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    «В «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що поблизу території агропідприємства у с. Чонгар Генічеського району сталася стрілянина. Поліцейські попередньо встановили, що подія відбулась за участю представників двох сторін конфліктної ситуації, що склалася навколо одного з сільгосппідприємств в районі», - йдеться у повідомленні.

    У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що з автомата розстріляли три автомобілі охорони приватного агропідприємства.

    Нагадаємо, в ніч на 27 березня в контрольному пункті «Чонгар» прикордонники Бердянського загону зупинили транспортний засіб під керуванням громадянина України, який намагався перетнути адміністративну межу з ТОТ АР Крим без проходження всіх видів контролю. 

    До слова, у лютому на Херсонщині за збут зброї було засуджено військовослужбовця-контрактника.

    Раніше повідомлялося також, що на Одещині перевізник викрав вантажівку з соняшниками.

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