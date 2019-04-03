На Херсонщині із автомата розстріляли три автомобілі



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У поліції кажуть, що конфлікт стався між аграрними підприємствами

У Херсонській області в селі Чонгар Генічеського району біля одного з аграрних підприємств сталась стрілянина.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

«В «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що поблизу території агропідприємства у с. Чонгар Генічеського району сталася стрілянина. Поліцейські попередньо встановили, що подія відбулась за участю представників двох сторін конфліктної ситуації, що склалася навколо одного з сільгосппідприємств в районі», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що з автомата розстріляли три автомобілі охорони приватного агропідприємства.

Нагадаємо, в ніч на 27 березня в контрольному пункті «Чонгар» прикордонники Бердянського загону зупинили транспортний засіб під керуванням громадянина України, який намагався перетнути адміністративну межу з ТОТ АР Крим без проходження всіх видів контролю.

До слова, у лютому на Херсонщині за збут зброї було засуджено військовослужбовця-контрактника.

Раніше повідомлялося також, що на Одещині перевізник викрав вантажівку з соняшниками.