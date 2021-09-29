Перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців
Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень
В Україні за добу 28 вересня вакцину від коронавірусу отримали 132 246 людей. Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень. Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, за вчора одну дозу вакцини отримали 75 188 людей, а повністю імунізувалися – 57 058 людей.
Протягом доби населення вакцинували 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення та 370 центрів вакцинації.
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено однією дозою 6,9 млн осіб, а повністю імунізовані 5,5 млн людей.
Загалом в Україні вже нараховується майже 12,5 млн щеплень.
Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.
Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.
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