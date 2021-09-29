Перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців

Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень

В Україні за добу 28 вересня вакцину від коронавірусу отримали 132 246 людей. Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень. Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за вчора одну дозу вакцини отримали 75 188 людей, а повністю імунізувалися – 57 058 людей.

Протягом доби населення вакцинували 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення та 370 центрів вакцинації.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено однією дозою 6,9 млн осіб, а повністю імунізовані 5,5 млн людей.

Загалом в Україні вже нараховується майже 12,5 млн щеплень.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.

Ще повідомлялося, що у будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал.