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    Перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців

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    Напередодні понад 132 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу - Перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців
    Напередодні понад 132 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу
    фото: glavcom.ua

    Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень

    В Україні за добу 28 вересня вакцину від коронавірусу отримали 132 246 людей. Загалом в країні вже зроблено понад 12 млн щеплень. Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

    Зокрема, за вчора одну дозу вакцини отримали 75 188 людей, а повністю імунізувалися – 57 058 людей.

    Протягом доби населення вакцинували 933 мобільні бригади, 3 219 пунктів щеплення та 370 центрів вакцинації.

    За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено однією дозою 6,9 млн осіб, а повністю імунізовані 5,5 млн людей.

    Загалом в Україні вже нараховується майже 12,5 млн щеплень.

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    Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.

    Зазначимо, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.

    Ще повідомлялося, що у будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал.

    Читайте також інтерв’ю: Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація
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    Перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців