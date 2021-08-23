У Одесі на маяку підняли величезний прапор України (відео)

Розміри прапора складають 18 метрів у висоту і 5 метрів завширшки

У суботу, 21 серпня, на Воронцовському маяку в Одеському порту з нагоди 30-ї річниці незалежності України підняли величезний державний прапор. Така традиція з’явилася у місті у 2020 році.

Як повідомляє Думська, у церемонії підняття прапора, розміри якого становлять 18 метрів у висоту і 5 метрів завширшки, взяв участь нещодавно призначений доглядачем маяка капітан першого рангу запасу ВМС України Олег Гринько, який переїхав до Одеси з Севастополя після окупації міста російськими військами у 2014 році.

«У Криму я завжди піднімав прапор над своїм балконом. І взагалі скрізь, де я перебуваю, підтримую цю традицію», – зазначив він.

Нагадаємо, до Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Київ встановив новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора.

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