Пушкін і австрійський консул: старий одеський каштан отримав нове життя



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Старі дерева: у провулку Маяковського з'явилася оригінальна скульптурна композиція

22 вересня 2020 року у пров. Маяковського, 7 відбулося відкриття вже другої скульптури, створеної зі стовбура старого каштана.

Скульптурна композиція являє собою умовно дві фігури - Олександра Сергійовича Пушкіна і австрійського консула фон Тома, з яким Пушкін, під час перебування в Одесі, був знайомий і навіть дружив.

Будівля у провулку Маяковського, 7 знаходиться на ділянці землі, виділеної фон Тому для спорудження будинку, це була його територія. І, звичайно, Пушкін тут бував.

Ідея створення композиції належить одеському краєзнавцю Олегу Губарю. Вирізав скульптуру Олександр Коваленко. До їх же авторства належить нова міська пам'ятка – вирізана зі стовбура старої всохлої тополі скульптура «Старий моряк», що з'явилася недавно на вул. Успенській.

Як розповів краєзнавець Олег Губар, консул Християн Самуїл фон Том був найближчим сподвижником Рішельє, а в подальшому - Кобле і Ланжерона. Великий мастак до веселих розіграшів, оригінальних анекдотів, каламбурів, епіграм, фон Том здобув собі славу душі компанії. Залишаючись таким до самої своєї смерті, австрійський консул обожнював приймати у своєму домі друзів і сам бував незмінним учасником всіх світських раутів, застіль, маскарадів, балів, домашніх вистав та інших розваг того часу. Згідно зі свідченнями його сучасників, під час чумної епідемії 1811-1812 років фон Том першим у місті відчинив двері свого будинку для гостей, «по-філософськи вирішивши померти краще від чуми, ніж від нудьги».

«Дерева, як і будинки, – це довга пам'ять багатьох багато про що. Чудово, що ця пам'ять втілюється в таких цікавих формах. Дуже приємно, що в нашому місті виник такий задум, що знаходяться талановиті люди, придумуються і створюються такі сюжети», – зазначила директорка департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.

Крім того, що скульптурна композиція стала новим цікавим об'єктом оригінального проєкту «Старі дерева», її цілком можна вважати однією із «зупинок» Пушкінського маршруту Одеси. Автори сподіваються, що проєкт буде продовжуватися і в одеських дворах, на одеських вулицях з'явиться ще багато цікавих персонажів з історії міста або одеського фольклору.