У США чоловік в’їхав автомобілем у церкву та влаштував стрілянину

На момент нападу в будівлі перебувало близько 150 осіб, зокрема й діти

Чоловік на автомобілі в'їхав у будівлю церкви в місті Уейн штату Мічиган і відкрив вогонь по парафіянах. Про це повідомило видання Detroit News з посиланням на поліцейське управління, пише «Главком»

У результаті інциденту одну людину було поранено. Нападника ліквідував охоронець церкви. «Охоронець церкви застрелив підозрюваного. Одна людина була поранена в ногу», – йдеться в повідомленні поліцейського управління.

На момент нападу в будівлі було близько 150 осіб, зокрема багато дітей. Старший пастор CrossPointe Community Church Боббі Келлі-молодший заявив, що нападника вдалося збити одному з відвідувачів церкви, що дозволило охоронцеві нейтралізувати стрільця. Розслідування за фактом події триває.

«Стрілянина сталася приблизно через пів години після початку заходу у церкві. Поліція описала підозрюваного як 31-річного білого чоловіка, який не має жодних зв'язків з церквою. Його мотиви залишаються незрозумілими, але, схоже, він страждав від психічної кризи», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 17 червня, у Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина. Чоловік застрелив ексдружину і наклав на себе руки.

До слова, у грецькій православній церкві святого Іллі в столиці Сирії Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб.

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