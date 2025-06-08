У Колумбії стріляли у потенційного кандидата в президенти

Напад на Урібе стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон

39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр»

У столиці Колумбії Боготі стався збройний напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата у президенти країни. Політика поранили під час публічного заходу, і наразі його стан оцінюється як важкий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на однакове прізвище, вони не є родичами.

Як зазначає партія, напад стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон. У цей момент, за їхньою інформацією, «озброєні особи вистрілили сенатору в спину». У партії засудили замах і назвали його серйозним, однак не надали конкретної інформації про стан потерпілого.

У столиці Колумбії Боготі стріляли в кандидата у президенти та сенатора Мігеля Урібе: він у критичному стані, - CNN



Поліція заарештувала 15-річного підлітка, який мав при собі пістолет Glock. pic.twitter.com/JDGKsYuRXx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

Адміністрація президента Колумбії виступила з офіційною заявою, рішуче засудивши напад і закликавши до ретельного розслідування. Президент країни Густаво Петро висловив співчуття рідним сенатора.

«Я не знаю, як полегшити ваш біль. Це біль втраченої матері і зраненої батьківщини», – написав Петро у соцмережі Х.

Мер Боготи Картам Галан повідомив, що Мігель Урібе отримує екстрену медичну допомогу, а вся мережа столичних медичних закладів перебуває у стані повної готовності.

Як відомо, що поліція заарештувала 15-річного підлітка, якого підозрюють у замаху на сенатора. Він мав з собою пістолет Glock.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон засудив напад «найрішучішим чином», назвавши його «прямою загрозою демократії». Він пояснив це «агресивною лівою риторикою, що виходить із найвищих ешелонів колумбійського уряду» і закликав колумбійських чиновників стримати «підбурювальну риторику».

Нагадаємо, у мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес, яка входила до правлячої партії Morena. Це передає «Главком» із посиланням на CNN.

Так, напад стався на заході під час виборчої кампанії: невідомі раптом відкрили вогонь по його учасниках.

Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на фейсбуці, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Згідно з інформацією генпрокуратури штату, разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення.

Раніше ми писали, що у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Група активістів, до складу якої входять родичі зниклих безвісти в Мексиці, отримала інформацію про можливе масове поховання та вирушила на ранчо в пошуках слідів своїх близьких. Однак те, що вони виявили, виявилося ще страшнішим: близько 200 пар взуття, сотні предметів одягу, десятки валіз і рюкзаків, залишених після зникнення їхніх власників. На місці також знайшли печі та людські кістки. За словами активістів, це ранчо могло використовуватися картелем «Нове покоління Халіско» (CJNG) для навчання бойовиків, катувань і спалення тіл жертв.