У Військовій академії Одеси скандал через церкву, яку окупували московські попи



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В навчальному закладі проходять базову підготовку капелани ЗСУ

Група священиків УПЦ Московського патріархату безуспішно намагалася проникнути сьогодні на територію Військової академії Одеси. За словами адептів МП, вони мали намір здійснити святкове богослужіння в храмі святих Кирила і Мефодія, розташованому в головному корпусі військового вузу.

Природно, ніхто на територію військового об'єкту їх не пустив - в повній відповідності з статутами Збройних сил України, пише «Думська».

«Візит представників УПЦ МП в Військову академію пояснюється просто: зараз в навчальному закладі проходять базову підготовку капелани Збройних сил України. Представників Московського патріархату, який підтримує військову агресію Російської Федерації проти України, серед них, звісно ж, немає», - сказано у повідомленні видання.

Тим часом храм Кирила і Мефодія відразу ж після відновлення в 2005 році використовувався тільки УПЦ МП. Віруючі інших деномінацій туди не допускалися. Ситуація не змінилася навіть після початку війни, за що командування вузу неодноразово критикували.

Вчора учасники базового курсу капеланів, що представляють УПЦ Київського патріархату, запропонували настоятелю храму протоієрею Сергію Дмитрієву відкрити приміщення і відслужити разом з ними літургію. Той навідріз відмовився і залишив навчальний заклад, щоб повернутися з групою підтримки. Однак військові побачили в цьому візиті провокацію і не пустили священиків далі КПП.

Нагадаємо, офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирило.