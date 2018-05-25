В Одесі грабіжники занадилися в одне і те ж відділення з видачі кредитів

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Під час обох пограбувань бандити винесли 36 тисяч гривень

В Одесі вже декілька разів грабували відділення з видачі кредитів на проспекті Добровольського. Під час чергового нападу зловмисник погрожував продавцю пістолетом.

Про це повідомляє volnorez.com.ua.

Бандит пограбував заклад, завдавши збитків на загальну суму майже 17 000 гривень. Зловмисника вдалося затримати.

За клопотанням прокуратури суд взяв під варту підозрюваного у розбійному нападі на відділення швидкого кредитування на проспекті Добровольського.

Слід зазначити, що раніше на вказану фінансову установу вже відбувався розбійний напад. Тоді зловмисник завдав збитків на 19 000 гривень. Його також заарештували.

Відомо, що грабіжника помістили в СІЗО на 2 місяці без права вийти під заставу на час слідчих дій.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі було скоєно напад на активіста Сергія Стерненка.