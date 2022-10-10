Обстріл Києва: кадри вибухів потрапили в прямий ефір
Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!
Уранці 10 жовтня Київ зазнав обстрілів. Як стало відомо, зафіксовано кілька влучань у Києві в різних місцях. Також на дорозі горять машини цивільного населення.
Моторошні кадри зі столиці – приліт наживо зафіксувала дівчина, яка знімала сторіз.
Також відео ранкового обстрілу потрапило у ефір телеканалу ВВС.
Крім Києва, у багатьох містах України також лунають вибухи. Нагадуємо, відбою тривоги ще не оголошували, не виходьте з укриттів!
Наразі про вибухи та імовірні прильти повідоляють із Дніпра, Львова, Тернополя, Кривого Рогу, Хмельниччини, Житомирщини та Миколаївщини.
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