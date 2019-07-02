У Вінниці планують встановити рекорд України з шахів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 600 дітей з різних куточків світу зіграють у нашому місті в шахи

3-7 липня у ТРЦ «Мегамолл» проходитиме перший Міжнародний дитячий кубок Вінниці з шахів («1 Vinnytsia International Golden Youth Cup»). На масштабний захід вже зареєструвалось 588 учасників з дев’яти країн (Україна, Білорусія, Молдова, Польща, Естонія, Португалія, Ізраїль, Швейцарія, Швеція). Приблизно сотня із них – іноземці. Великими делегаціями будуть представлені Ізраїль, Молдова, Білорусь. Планується встановити рекорд щодо найбільшої кількості гравців у шаховому турнірі.

Офіційне урочисте відкриття Міжнародного дитячого кубку з шахів відбудеться 3 липня о 14:00 у ТРЦ «Мегамолл». Але перед цим, починаючи з 12-ї години, передбачена цікава розважальна програма для юних спортсменів.

«Міжнародний дитячий кубок з шахід проходитиме у Вінниці вперше. Він триватиме з 3 по 7 липня. Захід відбудеться за підтримки міського голови Сергія Моргунова. Дякуємо за ідею обласній федерації шахів. Сьогодні вже відомі імена 588 учасників кубку, але реєстрація триватиме до самого початку змагання. У турнірі братимуть участь діти від 6 років до 14 років. Тож, запрошую всіх вінничан та гостей міста прийти і подивитись, як проходять змагання. Також під час відкриття буде розважальна програма», – каже заступник міського голови Галина Якубович.

Президент Вінницької обласної федерації шахів, міжнародний гросмейстер з шахів Аркадій Найдіч розповів, що ідея організувати наймасштабніший дитячий турнір з шахів з’явилась майже пів року тому.

«Дуже приємно, що в Україні та у Вінниці зокрема люблять гру в шахи. Також приємно що місто нас підтримує. Впевнений, що гостям з-за кордону, які приїдуть на змагання, сподобається Вінниця. Будемо намагатись зробити турнір традиційним, і в наступному році він буде ще масштабнішим. Вважаю, що для Вінниці класно, що саме тут пройде найбільший дитячий турнір, який будь-коли був на території України. Кожній дитині видаватимуть диплом учасника, де буде зазначено, що він чи вона брали участь у заході, який увійшов до Книги рекорду України. Це також дає мотивацію для дітей. Кожний третій учасник отримає приз», – зазначив Аркадій Найдіч.

«Впевнений, що ми проведемо турнір на гарному рівні. У нас будуть судді з Києва, Мукачева, допомагатимуть одеські та наші місцеві вінницькі судді», – каже директор міської дитячо-юнацької спортивної школи №6 Микола Боднар

«У Вінниці є чимало гравців в шахи, які мають значні результати. Це призери і чемпіони України, призери чемпіонатів Європи, наші видатні спортсмени – Надія Шпанко і Віктор Матвіїшен, які неодноразово були призерами чемпіонатів Європи, світу і переможці України. А турнір дасть можливість проявити свої здібності юним шахістам», – зазначив заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Роман Семчук.

До Вінниці вже запрошені представники Книги рекордів України. Вони фіксуватимуть національне досягнення за найбільшою кількістю гравців у шаховому турнірі. Кожен юний шахіст отримає диплом із написом, що він долучився до встановлення рекорду.

Кращих визначатимуть у 5-ти категоріях: до 6, 8, 10, 12 і 14 років. Гарантований призовий фонд сягне рекордної для дитячих змагань в Україні висоти – він складає понад 500 тисяч гривень. Передбачено 210 призових місць. Призери отримають не тільки вражаючі грошові суми, а й приємні шахові сюрпризи – годинники, книги, міксовані набори провідної компанії із виробництва шахового оснащення Європейської якості «Chess Evolution».