РФ атакувала Одесу: що відомо про наслідки

Одеса під атакою дронів: У місті пролунало кілька вибухів

Вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. В Одеській області повітряну тривогу було оголошено о 09:19, і 10:09 відбій. Про вибухи повідомляє низка українських Telegram-каналів, пише «Главком».

Повітряні сили Збройних сил України оперативно інформували про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з акваторії Чорного моря, які рухалися курсом на Одесу.

Моніторингові канали повідомляють, що місто атаковане щонайменше 10 ударними дронами. Перший вибух пролунав в Одесі ближче до 10:00. О 09:50 Повітряні сили закликали мешканців: «В акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях! Працює ППО!».

За кілька хвилин після цього в місті знову пролунали вибухи. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

За даними РБК-Україна, РФ вдарила «шахедом» по будівлі ТЦК в Одесі.

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