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В Одесі відзначають День української державності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Одесі відзначають День української державності

У храмах міста проходять молебні за Україну

З 2022 року в Україні відзначається День державності. Цей день збігається з Днем хрещення Київської Русі. Одеса долучилася до святкування. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Одеську міську раду.

З нагоди Дня української державності в Одесі поклали квіти до памʼятника Тараса Шевченка. В урочистостях взяли участь керівництво області й міста, силових структур та ДСНС, військові, священнослужителі та громадськість.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня української державності. Глава держави закликав громадян вірити у перемогу та продовжувати боротьбу проти російських загарбників.

Зеленський наголосив, що цей день про всі етапи державотворення України, а також він обʼєднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз.

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«Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які попри війну, сльози й біль зберегли в собі людину, бережуть одне одного, а значить – бережуть свою державу», – додав глава держави.

Теги: свято Одеса

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