Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч

Відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих

Росія масовано атакувала Одесу «шахедами», у місті пролунало щонайменше десять вибухів, у Росії було гучно – деякі області атакували безпілотники, президент США підписав закон про криптовалюти та подава позов проти газети The Wall Street Journal. «Главком» зібрав головні події ночі проти 19 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

У ніч на 19 липня російська окупаційна арамія атакувала Одесу безпілотниками. У місті горить будинок, інформує мер міста Геннадій Труханов.

Труханов повідомив, що понад 20 ворожих БпЛА заходило на місто з різних боків.

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - написав Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, одна людина загинула та, щонайменше, трьох постраждалих.

Трамп підписав закон про крипотовалюти

Президент США Дональд Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS.

Новий нормативний акт закладає правову основу для функціонування ринку стейблкоїнів – криптовалют, курс яких прив’язаний до стабільних активів, зокрема долара США. За оцінками, обсяг цього ринку вже сягнув 250 мільярдів доларів.

Законопроєкт був підтриманий обома палатами Конгресу – Палатою представників і Сенатом. На церемонії підписання були присутні як законодавці, так і представники провідних компаній криптоіндустрії, зокрема Robinhood, Tether та Gemini.

Трамп подав позов на газету The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Згідно з повідомленням, відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі.

«Термінові новини: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, фейкової новинної «статті» у марному «журналі» під назвою The Wall Street Journal», – написав Трамп на платформі Truth Social.

Вибухи у Росії

У ніч на 19 липня у Росії почали надходити повідомлення про вибухи в кількох містах. Місцеві жителі у соцмережах пишуть про тривогу та пропонують «звалити», оскільки безпілотники вже досягли навіть столиці.

Як пишуть російські ЗМІ, у Воронежі пролунала серія вибухів – місцеві мешканці чули від двох до п’яти гучних ударів. За їх словами, у північній частині міста працювала протиповітряна оборона. Влада регіону підтвердила атаку дронів, уточнивши, що постраждалих немає, а масштаби руйнувань наразі з’ясовують.

Паралельно губернатор Брянської області заявив про нову хвилю нальотів БпЛА. У регіоні було «дуже гучно», а безпілотники пролітали в напрямку Калузької та Орловської областей.

У Києві на дах будинку впали уламки БпЛА

У ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, наслідки ворожої атаки зафіксували у Дарницькому районі. Там. на дах будинку, впала чатина безпілотника.

«На дах житлового будинку впала частина БпЛА. Попередньо без пожежі та постраждалих. Будь ласка, не ігноруйте тривогу, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

В США закривають шоу зі Стівен Кольбером через жарти про Трампа

Американська телекомпанія CBS шокує телеринок: у травні 2026 року канал припинить трансляцію популярного «The Late Show зі Стівеном Кольбером» і, ймовірно, повністю відмовиться від нічного ефіру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення ухвалене попри те, що шоу Кольбера традиційно утримувалося в топах рейтингів серед нічних програм. CBS заявляє: закриття зумовлене «виключно фінансовими причинами» і не пов'язане з ефективністю проєкту чи його політичним контекстом. Проте час оголошення викликає багато запитань, особливо з огляду на нещодавнє врегулювання позову Дональда Трампа проти CBS News та майбутнє злиття материнської компанії Paramount із Skydance Media.

Сам Стівен Кольбер повідомив новину під час ефіру в четвер. Він зізнався, що дізнався про це рішення лише напередодні:

«Наступний сезон буде останнім. Канал закриє наше шоу в травні», – сказав ведучий під вигуки невдоволення глядачів. – «Це кінець «The Late Show» на CBS. Все просто йде геть».