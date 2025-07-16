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Піщана буря накрила Одесу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Піщана буря накрила Одесу (відео)
Одеса потерпає від негоди
фото: скриншот з відео

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одесі.

Одесу накрила буря. Сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста. Місцеві пабліки публікують наслідки негоди, передає «Главком».

Місцеві мешканці повідомляють, що вітер обриває електропроводи, гілки летять на дороги й тротуари.

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Водночас Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одесі.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів», – зазначила Одеська мерія.

До слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього у приміщенні виникла пожежа.

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Теги: Одеса негода

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