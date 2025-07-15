В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
Поліція Одеси затримала вандала, який пошкодив памʼятники на кладовищі
Одеські правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до пошкодження надгробків на одному з кладовищ Хаджибейського району міста. Ним виявився 37-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.
Днями до поліції надійшло повідомлення від охоронця цвинтаря про руйнування памʼятників. Правоохоронці зафіксували пошкодження надгробків на пʼяти могилах.
Оперативники швидко встановили та розшукали причетного до злочину чоловіка. Як зʼясували правоохоронці, напередодні він, перебуваючи у стані сп’яніння, розбив ногами надгробки, які потрапили йому в поле зору. Свій протиправний вчинок затриманий пояснив згубним впливом алкоголю та раптовою агресією.
Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Максимальне покарання, яке йому загрожує за скоєний злочин, – три роки позбавлення волі. Розмір матеріальної шкоди правоохоронці встановлять згодом.
Нагадаємо, понад 650 км подолав залишковий мазут з танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», затонулих у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, перш ніж його згустки досягли берегів Національного природного парку «Тузловські лимани». 24 червня 2025 року науковий відділ парку провів повноцінне польове обстеження піщаного пересипу – на відрізку від 26-го до другого кілометра. Виявлене мазутне забруднення вразило масштабом: на відстані від 13-го до 19-го кілометра воно було майже суцільним, із рівномірно розподіленими згустками щільної темної речовини.