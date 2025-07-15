В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)

Поліція Одеси затримала вандала, який пошкодив памʼятники на кладовищі

Одеські правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до пошкодження надгробків на одному з кладовищ Хаджибейського району міста. Ним виявився 37-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення від охоронця цвинтаря про руйнування памʼятників. Правоохоронці зафіксували пошкодження надгробків на пʼяти могилах.

фото: поліція Одеської області

Оперативники швидко встановили та розшукали причетного до злочину чоловіка. Як зʼясували правоохоронці, напередодні він, перебуваючи у стані сп’яніння, розбив ногами надгробки, які потрапили йому в поле зору. Свій протиправний вчинок затриманий пояснив згубним впливом алкоголю та раптовою агресією.

фото: поліція Одеської області

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Максимальне покарання, яке йому загрожує за скоєний злочин, – три роки позбавлення волі. Розмір матеріальної шкоди правоохоронці встановлять згодом.

Нагадаємо, понад 650 км подолав залишковий мазут з танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», затонулих у Керченській протоці 15 грудня 2024 року, перш ніж його згустки досягли берегів Національного природного парку «Тузловські лимани». 24 червня 2025 року науковий відділ парку провів повноцінне польове обстеження піщаного пересипу – на відрізку від 26-го до другого кілометра. Виявлене мазутне забруднення вразило масштабом: на відстані від 13-го до 19-го кілометра воно було майже суцільним, із рівномірно розподіленими згустками щільної темної речовини.