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В Одесі прогримів вибух

Надія Клочко
glavcom.ua
В Одесі прогримів вибух
Вибух у Одесі прогримів після оголошення тривоги
фото з відкритих джерел

В Одеській області триває повітряна тривога

У Одесі сьогодні вранці прогримів потужний вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначимо, повітряна тривога в Одеській області була оголошена після восьмої години. 

Офіційних повідомлень щодо вибуху наразі немає. 

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: Одеса вибух

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