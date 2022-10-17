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Неспокійний ранок: вибухи гримлять на Київщині та у столиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Неспокійний ранок: вибухи гримлять на Київщині та у столиці
У столиці прогриміла серія вибухів
фото: glavcom.ua

У Києві та столичному регіоні триває повітряна тривога

У столиці близько 7:40 пролунала ще одна серія вибухів. Про це повідомляють телеграм-канали.

Крім того, прогримів вибух у Київській області.

У Києві та столичному регіоні триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

«Нагадую: у жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі місця «прильотів», роботу ППО та іншу інформацію, що може допомогти ворогу», – закликав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе

У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків

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Теги: війна росія Київщина окупанти Київ вибух

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