Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим

Російська протиповітряна оборона збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом

Росія заявила про серію атак дронів на тимчасово окупований Крим уночі 24 листопада. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що російська протиповітряна оборона збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

Російські телеграм-канали повідомляють, що нібито 12 з них не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, а ще один був збитий у глибині півострова зі стрілецької зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерство оборони Росії повідомило також про збиття трьох дронів над Волгоградською областю.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно».