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Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
фото з відкритих джерел

Російська протиповітряна оборона збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом

Росія заявила про серію атак дронів на тимчасово окупований Крим уночі 24 листопада. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

Повідомляється, що російська протиповітряна оборона збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

Російські телеграм-канали повідомляють, що нібито 12 з них не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, а ще один був збитий у глибині півострова зі стрілецької зброї.

Міністерство оборони Росії повідомило також про збиття трьох дронів над Волгоградською областю.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів  зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

До слова, на світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно». 

Теги: Крим вибух Міноборони РФ росіяни

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