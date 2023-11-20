Зеленський зробив прогноз щодо тривалості війни

Глава держави: «Ми не маємо права опускати руки та не зробимо цього»

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться «не так швидко, як нам хотілося б». Про це він сказав на зустрічі з журналістами Fox News та The Sun.

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Глава держави зазначив, що у світі необхідно зберігати увагу до України, яка бореться за свою волю.

«Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, і очікують, що у подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів, це не кіно. Це наше життя. Це щоденна важка праця», –сказав він.

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Зеленський зазначив, що війна закінчиться «не так швидко, як нам хотілося б». – «Але ми не маємо права опускати руки та не зробимо цього».

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.