Партизани підірвали потяг окупантів у Мелітополі
Це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік
15 грудня у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На зворотному шляху потягом вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Однак завдяки партизанам цей маршрут був останнім.
У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-й ранку прямо під носом російських спецслужб.
Повідомляється, що окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.
Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль.
Нагадаємо, у Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур».
Як повідомлялося, партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли у військову частину Національної гвардії Росії у Москві.
Раніше в тимчасово окупованому Криму партизани розвідали, де розташований аеродром російських військ у Джанкойському районі.
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