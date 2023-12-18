Де брати дрони? Думки невійського непрофесіонала

Централізоване державне виробництво та постачання дронів в нас досі не налагоджено

Наші західні партнери не постачають і не постачатимуть нам т.зв. дрони з щонайменше трьох причин.

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Найбільш масові дрони зараз не західного виробництва. Це негуманна зброя (бо саме таким є імідж безпілотників завдяки сотням фільмів та серій в різноманітних західних серіалах – їх протягом останнього десятиліття знімали не просто так, очевидно, був задум донести цю думку до громадськості). Інша причина пояснює недовіру до БПЛА не тільки на Заході, але і в нас. Це відсутність чітких правил та процедур у використанні цих засобів враження. Цього дуже не люблять в будь-який армії.

Централізоване державне виробництво та постачання дронів в нас не налагоджено, зокрема і тому, що підтримки західних партнерів для таких проєктів не було, і тому що ми самі, на рівні високого керівництва, не розуміємо, як це контролювати.

Зараз фактично суспільство намагається забезпечити армію дронами самостійно. Звісно, це дуже амбітне завдання, і без системного включення держави воно є дуже, дуже проблематичним.

Комусь наверху (в Києві і не тільки) доведеться взяти на себе відповідальність і таки дати старт нової ери у веденні війн, якщо він не хоче виправдовуватися за поразки.