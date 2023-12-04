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Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку
Росіяни чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати техніку
фото ілюстративне

Ворог намагається розтягнути увагу по всій лінії оборони та відволікти українських бійців від пріоритетних для них напрямків

Російські загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Минула доба і сьогодні вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу», – розповів він.

Барабаш зазначив, що третя хвиля штурмових дій не схожа на дві попередні, адже російські загарбники умовно «відкрили» два інших напрямки.

«Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Йдеться про напрямок з Донецька через Спартак, і другий – з Ясинуватої на «промку», – пояснив начальник МВА.

Барабаш також зауважив, що ворог намагається розтягнути увагу по всій лінії оборони та відволікти українських бійців від пріоритетних для них напрямків.

«Скоріш за все, вони чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати на цих напрямках знову техніку так кількісно, як вони це робили у двох попередніх хвилях», – додав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Теги: війна окупанти Авдіївка Донеччина

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