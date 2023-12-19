Атака дронів на Хмельниччину та наступ на Луганщині: яка ситуація в регіонах

Декілька разів росіяни намагалися йти в наступ поблизу Макіївки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Вночі під час повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили два БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (три вибухи). Ворог із мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Есманська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 60 вибухів з мінометів, артилерії, АГС. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 84 удари по 22 містах та селах області. Окупанти обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки й здійснили дев'ять БПЛА-атак по Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Лугівському й Роботиному. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобового та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 74 артудари. Надійшли повідомлення про пошкодження житлового будинку та об'єкту інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора ввечері у Криворізькому районі сили ППО збили російську ракету. Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп'янського району. В результаті ворожого обстрілу м. Куп'янськ вчора ввечері пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. Вночі стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

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Луганщина

Декілька разів росіяни намагалися йти в наступ поблизу Макіївки. Але усі їхні атаки зупинені. По Невському та Білогорівці окупанти активно застосовували міномети та артилерійські установки. За добу противник здійснив 145 обстріли (568 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – Авдіївка (житловий сектор); Курахове (БП «Дамба»); с. Бердичі (житловий сектор). Пошкоджено житловий будинок.

Миколаївщина

Вчора по с. Дніпровське Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу із скиданням осколкових боєприпасів. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Також вчора та сьогодні вночі артилерійських обстрілів та з РСЗВ зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 79 обстрілів (495 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; приватне підприємство у Херсоні. Окупанти вдарили по Херсону з артилерії. В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.