Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Хмельниччину та наступ на Луганщині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Хмельниччину та наступ на Луганщині: яка ситуація в регіонах
фото: Нацполіція

Декілька разів росіяни намагалися йти в наступ поблизу Макіївки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Хмельниччина

Вночі під час повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили два БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (три вибухи). Ворог із мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Есманська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 60 вибухів з мінометів, артилерії, АГС. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 84 удари по 22 містах та селах області. Окупанти обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки й здійснили дев'ять БПЛА-атак по Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Лугівському й Роботиному. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобового та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 74 артудари. Надійшли повідомлення про пошкодження житлового будинку та об'єкту інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора ввечері у Криворізькому районі сили ППО збили російську ракету. Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп'янського району. В результаті ворожого обстрілу м. Куп'янськ вчора ввечері пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості. Вночі стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Луганщина

Декілька разів росіяни намагалися йти в наступ поблизу Макіївки. Але усі їхні атаки зупинені. По Невському та Білогорівці окупанти активно застосовували міномети та артилерійські установки. За добу противник здійснив 145 обстріли (568 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – Авдіївка (житловий сектор); Курахове (БП «Дамба»); с. Бердичі (житловий сектор). Пошкоджено житловий будинок.

Миколаївщина

Вчора по с. Дніпровське Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу із скиданням осколкових боєприпасів. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Також вчора та сьогодні вночі артилерійських обстрілів та з РСЗВ зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 79 обстрілів (495 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; приватне підприємство у Херсоні. Окупанти вдарили по Херсону з артилерії. В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Україну чорними «Шахедами»
Окупанти атакували Україну чорними «Шахедами»
Сьогодні, 09:14
Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни незначно просунулися в Кринках
Окупанти перекидають бронетехніку під Кринки, щоб прорвати оборону ЗСУ – ISW
Сьогодні, 08:08
Артилеристи працюють на Запорізькому напрямку
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16

Події в Україні

Атака дронів на Хмельниччину та наступ на Луганщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Хмельниччину та наступ на Луганщині: яка ситуація в регіонах
На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»
На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»
Прослушка в кабінеті Залужного: з’явилися нові деталі
Прослушка в кабінеті Залужного: з’явилися нові деталі
Сирський назвав напрямки, куди планує наступати РФ
Сирський назвав напрямки, куди планує наступати РФ
Британська розвідка: Україна навчилася протистояти «непереможній» зброї Путіна
Британська розвідка: Україна навчилася протистояти «непереможній» зброї Путіна
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
9585
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині
6842
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
5494
Кремлівським пропагандистам невідомі залили монтажною піною двері (фото)
4907
Пентагон повідомив, коли вичерпаються кошти для допомоги Україні
4722
Полтава запровадила графік видачі повісток

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua