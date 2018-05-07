В Одесі розгорівся скандал через поїздку школярів до окупованого Криму

У Рішельєвському ліцеї заявили, що вони не могли заборонити батькам школярів організовувати таку поїздку

Школярі із Рішельєвського ліцею в Одесі їздили у туристичну поїздку до окупованого Росією Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Катерина Мандес. «Що робить Рішельєвський ліцей в окупованому Криму? Батьки взагалі про безпеку своїх дітей не думають?», - написала Мандес, опублікувавши скріни відповідних записів



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Поїздка одеських школярів у Крим

У Рішельєвському ліцеї заявили, що вони не могли заборонити батькам школярів організовувати таку поїздку

Школярі із Рішельєвського ліцею в Одесі їздили у туристичну поїздку до окупованого Росією Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Катерина Мандес.

«Що робить Рішельєвський ліцей в окупованому Криму? Батьки взагалі про безпеку своїх дітей не думають?», - написала Мандес, опублікувавши скріни відповідних записів із фото із сторінок у соцмережах.

У свою чергу представники Рішельєвського ліцею у коментарі у соцмережі зауважили, що дану поїздку до Криму організували батьки школярів.

«Ліцей їм не може вказувати. Що хочуть - те і роблять, куди хочуть - туди і везуть дітей. Їхні діти - ліцей не може заборонити везти їх до Криму», - говориться у відповіді ліцею.

При цьому у навчальному закладі підкреслили, що у планах ліцею немає поїздки до Криму. «Можете прийти і уточнити у директора - ніхто туди не відправляв ні дітей, ні їх батьків. Але заборонити їм їхати теж ніхто не може», - заявили у ліцеї.

Нагадаємо, раніше соцмережі обурила поїздка українських школярів до Москви і Санкт-Петербурга для участі в навчально-освітній програмі Росспівробітництва «Здрастуй, Росія!».