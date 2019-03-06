В Одесі розпочинають капремонт бульвару Жванецького



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Будівельники огородили ділянку між вулицями Софіївськію і Торговою

В Одесі розпочалися роботи з капітального ремонту бульвару Жванецького, які будуть проходити в 4 етапи і завершаться у 2020 році.

Проектом передбачено повну заміну зовнішнього освітлення, інженерних мереж і комунікацій, що проходять під бульваром. Планується також облаштування водовідведення поверхневих стоків. Уздовж схилу буде облаштований парапет, що огороджує, з гранітним облицюванням. Розташований біля пам'ятника О.Е. Нудельману дитячий майданчик буде розширений і обладнаний з урахуванням сучасних вимог безпеки.

Крім того, на бульварі з'явиться велодоріжка, яка стане складовою частиною велосипедного маршруту, що пролягає центром міста.

Проектом передбачено благоустрій зелених зон, оновлення і збільшення кількості лавок і урн.

Наразі роботи ведуться на ділянці бульвару, розташованій між вулицями Софіївською і Торговою.

Крім того, у місті проходить відкритий архітектурний конкурс з благоустрою прилеглих до бульвару схилів, який оголошений управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.