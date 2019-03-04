Труханов заступився за Жванецького, який отримав орден від Путіна: Одеса вас чекає



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Мер Одеси Геннадій Труханов Фото: odessa.online

Активістів, які хочуть зірвати в Києві й Одесі виступи сатирика, мер Одеси назвав «напівграмотними недоростками»

Мер Одеси Геннадій Труханов засудив тих, хто критикує Михайла Жванецького і виступає проти проведення його концертів. Про це Труханов заявив 4 березня в ході апаратної наради, пише odessa.online.

Труханов заявив, що Михайло Жванецький – почесний громадянин Одеси, президент Всесвітнього клубу одеситів − організації, яку знають і поважають у всьому світі.

«Михайлу Михайловичу в цьому році виповниться 85 років і, звичайно, за традицією плануються його концерти у березні. Але ось такі напівграмотні недоростки порахували, що вони будуть вирішувати в мільйонному місті, які концерти треба проводити, а які ні, хто є гордістю Одеси. Ім'я Жванецького вмонтовано в історію Одеси таким чином, що його ніколи не забудуть і будуть завжди з повагою відгукуватися. А імена цих мерзотників − їх як ніхто не знав і не пам'ятав, так і не буде знати. І мені дуже неприємно було, що така інформація взагалі з'явилася. Я впевнений, що і культурна інтелігенція, і всі одесити без винятку розуміють і підтримують Михайла Михайловича і дякують за його життєву позицію і любов до Одеси», − заявив Геннадій Труханов.

Після цього він звернувся до сатирика. «Михайло Михайловичу, Одеса Вас чекає, ми Вас любимо. Звичайно, чекаємо Вас з новими жартами, новими розповідями. В Одесі Ви завжди в наших серцях є і будете. Тому не переживайте − Одеса з Вами», − заявив мер Одеси.

Нагадаємо, 28 лютого колишній керівник одеського «Правого сектору» погрожує зірвати заплановані в Україні концерти коміка Михайла Жванецького, який отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна.

Путін нагородив Жванецького орденом «за заслуги перед Вітчизною» III ступеня 27 лютого цього року. Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Жванецький народився в Одесі, називає себе радянським і російським письменником українського походження. Є почесним громадянином Одеси, народним артистом України, заслуженим діячем мистецтв Росії.

Нагадаємо, 24 травня одеський активіст Стерненко повідомив, що на нього здійснили замах. Одного чоловіка Стерненко смертельно поранив ножем, а другий втік. Згодом поліція встановила місцезнаходження і затримала другого учасника інциденту.

Стерненко розповів, що ніж, яким він убив одного з нападників, належить їм.