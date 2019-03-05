На одеському ринку затримали іноземців, які порушили правила перебування в Україні



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В Одесі співробітники правоохоронних органів виявили шістьох іноземців-правопорушників

Так, оперативні підрозділи Південного регіонального управління Держприкордонслужби із залученням спецпідрозділу Одеського прикордонного загону, спільно з представниками ВКР СБУ, ДМСУ, УБЗПТЛ ГУ Нацполіції в Одеській області здійснили заходи з виявлення фактів незаконного перебування іноземців на території України.

За результатами спільних дій правоохоронці затримали шістьох іноземних громадян – вихідців з різних країн міграційного ризику. Порушники порядку перебування в Україні знаходились на території одного з промислових ринків Одеси.

Затриманих осіб притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.203 КУпАП.