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    В Одесі та області оголошено штормове попередження

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    В Одесі та області оголошено штормове попередження

    До уваги мешканців регіону та відпочивающих

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штормове попередження в Одесі і області.

    30 травня - 1 червня утримається надзвичайна пожежна небезпека (5-го класу), місцями - 4-го.

    Завтра очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, вітер східний, 9 - 14 м / с.

    Нічна температура повітря в Одесі складе 14 - 16, денна - 24 - 36 градусів. По області: вночі - 11 - 16, вдень - 24 - 29 градусів. Морська вода прогріється до 19 - 20-ти. На автошляхах області видимість добра. Невеликий дощ очікується в ніч на 1 червня.

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