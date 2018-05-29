В Одесі та області оголошено штормове попередження
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Розсилка
До уваги мешканців регіону та відпочивающих
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штормове попередження в Одесі і області.
30 травня - 1 червня утримається надзвичайна пожежна небезпека (5-го класу), місцями - 4-го.
Завтра очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, вітер східний, 9 - 14 м / с.
Нічна температура повітря в Одесі складе 14 - 16, денна - 24 - 36 градусів. По області: вночі - 11 - 16, вдень - 24 - 29 градусів. Морська вода прогріється до 19 - 20-ти. На автошляхах області видимість добра. Невеликий дощ очікується в ніч на 1 червня.