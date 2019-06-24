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    В Одесі та області оголошено штормове попередження

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    В Одесі та області оголошено штормове попередження

    У найближчі часи очікується гроза та шквал

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів: в найближчі 1-2 часи 24 червня 2019 року по м. Одесі та області очікується гроза.

    Під час грози шквал 15-20 м/с, збережеться до кінця дня. 

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Україні 24 червня погода буде аномально спекотною, при цьому крім пекучого сонця більшість областей накриють сильні зливи. Рівень тепла підніметься до позначки в +34 градуси.

    Опади у вигляді дощу очікуються в Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях.

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