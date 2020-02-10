Суд скасував рішення облради про звільнення Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею



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Обласна рада готує апеляцію

Приморський районний суд Одеси, частково задовольнив позов директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда до обласної ради.

Суддя Денис Донцов визнав незаконним і скасував вересневе рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора.

«Вимогу про відновлення на посаді не задоволено, оскільки позивач на сьогодні продовжує працювати», - уточнив суддя.

В обласній раді поки не коментують рішення Приморського районного суду. У органу місцевого самоврядування є 30 днів на подачу апеляції.

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково контракт із Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

Художник оскаржує рішення облради в Приморському районному суді Одеси.

У Міністерстві культури, молоді та спорту заявили, що Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею без належних на те підстав.

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.