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    Суд відправив ексміністра транспорту під варту. Його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця

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    У цій справі фігурує ексміністр транспорту Микола Рудьковський - Суд відправив ексміністра транспорту під варту. Його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця
    У цій справі фігурує ексміністр транспорту Микола Рудьковський
    Фото з відкритих джерел

    Ексміністр транспорту перебуватиме під вартою щонайменше до 22 липня

    Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту і зв'язку України. Його підозрюють у викраденні і катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування». Про це повідомляє пресслужба Апеляційного суду Києва у Facebook.

    У суді зазначили, що за результатами апеляційного розгляду скаргу сторони захисту задоволено частково.

    «Постанову Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано і прийнято нове, яким клопотання слідчого СБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено», – йдеться в повідомленні.

    Ексміністр транспорту перебуватиме під вартою щонайменше до 22 липня. Його взяли під варту в залі суду.

    Зазначимо, в цій справі фігурує ексміністр транспорту Микола Рудьковський.

    Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають «кримінальним авторитетом» і якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора «Нафтогазвидобування».

    На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій «Нафтогазвидобування» у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

    Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління «Приватбанку» підозрюється в причетності до мільйонних розкрадань. Відповідну інформацію підтвердили в пресслужбі САП.

    Теги: прокуратура суд Facebook Микола Рудьковський
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    Суд відправив ексміністра транспорту під варту. Його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця