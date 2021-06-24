Суд відправив ексміністра транспорту під варту. Його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця

Ексміністр транспорту перебуватиме під вартою щонайменше до 22 липня

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту і зв'язку України. Його підозрюють у викраденні і катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування». Про це повідомляє пресслужба Апеляційного суду Києва у Facebook.

У суді зазначили, що за результатами апеляційного розгляду скаргу сторони захисту задоволено частково.

«Постанову Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано і прийнято нове, яким клопотання слідчого СБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено», – йдеться в повідомленні.

Ексміністр транспорту перебуватиме під вартою щонайменше до 22 липня. Його взяли під варту в залі суду.

Зазначимо, в цій справі фігурує ексміністр транспорту Микола Рудьковський.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають «кримінальним авторитетом» і якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора «Нафтогазвидобування».

На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій «Нафтогазвидобування» у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління «Приватбанку» підозрюється в причетності до мільйонних розкрадань. Відповідну інформацію підтвердили в пресслужбі САП.