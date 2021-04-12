Одеський підполковник СБУ піде під суд за шантаж народного депутата

Крім того, він придбав та зберігав вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу

За нерозголошення інформації обвинувачений співробітник СБУ вимагав у потерпілого $50 тис.

Заступника начальника одного з відділів СБУ в Одеській області судитимуть за вимагання та шантаж. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, Спеціалізованою прокуратурою у військовій сфері Офісу направила до суду справу підполковника СБУ з Одеси. Його звинувачують у вимаганні за попередньою змовою, а також у придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без дозвільної документації.

Досудове слідство встановило, що звинувачений знайшов людину, котра погрожувала оприлюднити у ЗМІ аудіозаписи його розмов з директором та начальником служби безпеки товариства щодо збору даних про народного депутата України. Зокрема спільник шантажував записами розмови про подальше вбивство цього депутата, яких насправді не було.

За нерозголошення інформації обвинувачений співробітник СБУ вимагав у потерпілого 50 тисяч доларів США. Посадовець СБУ консультував спільників. Зокрема, він розповідав їм, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів та як приховати злочин. Крім того, він придбав та зберігав вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу.