В одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море

Одесити переконані, що навіть зливні стоки не повинні йти в море прямо біля берега

В одеській Аркадії городяни помітили, як на плитах прямо в море зливають імовірно каналізаційні стоки.

Відео, зняте на березі поруч з новобудовами, опублікував телеграм-канал «Одеса як вона є».

«Як в Аркадії каналізацію в море зливають», – коментує автор публікації.

Деякі користувачі помітили в коментарях, що це всього лише «зливання талої води з дороги вище плит». Тим часом, інші коментатори, в тому числі і автор відео, відзначають, що на цьому місці стоїть характерний запах, що явно свідчить на користь «туалетної» версії. Крім того, пишуть одесити, навіть зливні стоки не повинні йти в море прямо біля берега.

В кінці січня на одеському пляжі «Чайка» в районі 10-ї станції Великого Фонтану комунальники виявили незаконно прокладену каналізацію. Її стоки йшли прямо в море. Каналізацію знайшли по смердючому запаху, на який раніше скаржилися відвідувачі пляжу.

Нагадаємо, якщо в Борисполі не добудувати очисні споруди, за лічені роки в місті може статися екологічна катастрофа. Очисні спорудження для Борисполя і низки населених пунктів району почали будувати ще в 2011 році. З державного бюджету на проєкт було виділено 270 млн грн. До 2014 року була зведена головна каналізаційна станція, куди мали сходитися стоки з Борисполя, а також селищ Гора, Мартусівка, Велика і Мала Олександрівка. Однак на тому будівельні роботи були заморожені на невизначений термін.