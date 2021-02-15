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    В одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море

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    На місці зливу стоїть характерний запах - В одеській Аркадії невідомі зливають нечистоти в море
    На місці зливу стоїть характерний запах
    фото: з відкритих джерел

    Одесити переконані, що навіть зливні стоки не повинні йти в море прямо біля берега

    В одеській Аркадії городяни помітили, як на плитах прямо в море зливають імовірно каналізаційні стоки.

    Відео, зняте на березі поруч з новобудовами, опублікував телеграм-канал «Одеса як вона є».

    «Як в Аркадії каналізацію в море зливають», – коментує автор публікації.

    Деякі користувачі помітили в коментарях, що це всього лише «зливання талої води з дороги вище плит». Тим часом, інші коментатори, в тому числі і автор відео, відзначають, що на цьому місці стоїть характерний запах, що явно свідчить на користь «туалетної» версії. Крім того, пишуть одесити, навіть зливні стоки не повинні йти в море прямо біля берега.

    В кінці січня на одеському пляжі «Чайка» в районі 10-ї станції Великого Фонтану комунальники виявили незаконно прокладену каналізацію. Її стоки йшли прямо в море. Каналізацію знайшли по смердючому запаху, на який раніше скаржилися відвідувачі пляжу.

    Нагадаємо, якщо в Борисполі не добудувати очисні споруди, за лічені роки в місті може статися екологічна катастрофа. Очисні спорудження для Борисполя і низки населених пунктів району почали будувати ще в 2011 році. З державного бюджету на проєкт було виділено 270 млн грн. До 2014 року була зведена головна каналізаційна станція, куди мали сходитися стоки з Борисполя, а також селищ Гора, Мартусівка, Велика і Мала Олександрівка. Однак на тому будівельні роботи були заморожені на невизначений термін.

    Теги: дороги одесити море
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