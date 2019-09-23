В Одеській області оголосили траур за загиблими в ДТП



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Дев'ять людей загинули в ДТП через те, що автоцистерна виїхала на зустрічну смугу перед маршруткою - поліція

Сьогодні в Оеській облдержадміністрації почалося позачергове засідання щодо з'ясування обставин ДТП, що призвела до загибелі людей

Одеська ОДА оголосила понеділок, 23 вересня, днем жалоби за дев'ятьма загиблими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Овідіопольському районі.

Розпорядження №1135/А-2019 підписала в.о. голови ОДА Світлана Шаталова.

«У зв'язку з трагедією, що сталася 21 вересня і призвела до загибелі людей, оголосити 23 вересня днем жалоби за загиблими. Приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах державної влади і місцевого самоврядування, держпідприємств, установ і організацій», - йдеться в документі.

Варто відзначити, що 23 вересня в ОДА почалося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Шаталової щодо обставин ДТП, що призвела до загибелі людей на 12-му кілометрі траси Одеса - Білгород-Дністровський.

Раніше поліція назвала причину ДТП під Одесою. Дев'ять людей загинули в ДТП через те, що автоцистерна виїхала на зустрічну смугу перед маршруткою.

Нагадаємо, у ДТП, що сталося, 21 вересня, на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані - троє пасажирів маршрутки і водій вантажівки.

Одна жінка перебуває в міській клінічній лікарні №11, що на Слобідці. Ще троє - в обласній лікарні на вулиці Академіка Заболотного.

В одеській мерії розповіли про стан жінки в лікарні №11. До ранку 22 вересня жінка прийшла до тями. Зараз вона знаходиться в реанімації міської лікарні №11.

Як повідомлялося, смертельна ДТП на Одещині: оприлюднено імена загиблих та постраждалих.