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    На Київщині вантажівка врізалася в автобус, який наїхав на людей, що стояли перед ним: три жертви

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    На Київщині вантажівка врізалася в автобус, який наїхав на людей, що стояли перед ним: три жертви

    Внаслідок аварії двоє людей від отриманих травм загинуло на місці події, третій чоловік помер уже у кареті «швидкої» дорогою до лікарні

    На 59-му км автодороги Київ-Харків поблизу с. Бзів у Баришівському районі Київської області сталася ДТП за участю трьох автомобілів, унаслідок якої загинуло троє людей, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

    «Рухаючись у напрямку Харкова швидкісною трасою вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним. Врізавшись в автобус, винуватця ДТП протягло вперед і він в'їхав і зчепився іще з однією машиною обабіч дороги», - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

    Внаслідок аварії двоє людей від отриманих травм загинуло на місці події, третій чоловік помер уже у кареті «швидкої» дорогою до лікарні.

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    Наразі поліція встановлює причини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

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    На Київщині вантажівка врізалася в автобус, який наїхав на людей, що стояли перед ним: три жертви
    На Київщині вантажівка врізалася в автобус, який наїхав на людей, що стояли перед ним: три жертви
    На Київщині вантажівка врізалася в автобус, який наїхав на людей, що стояли перед ним: три жертви

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялось, у Чернігові сталося ДТП, під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули четверо підлітків.

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