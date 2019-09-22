Смертельна ДТП на Одещині: постраждала пасажирка маршрутки прокинулася



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Жінка було госпіталізовано після вчорашньої смертельної аварії в одеську міську лікарню №11

У ДТП, що сталося, 21 вересня, на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані - троє пасажирів маршрутки і водій вантажівки.

Одна жінка перебуває в міській клінічній лікарні №11, що на Слобідці. Ще троє - в обласній лікарні на вулиці Академіка Заболотного.

В одеській мерії вже розповіли про стан жінки в лікарні №11. Її прооперували ще ввечері ввечері 21 вересня. Вона отримала вкрай важкі травми, перебувала на межі життя і смерті. До ранку 22 вересня жінка прийшла до тями. Зараз вона знаходиться в реанімації міської лікарні №11.

Обласна влада і керівництво обласної лікарні на даний момент не надали інформації про стан трьох інших постраждалих в аварії.

Джерело: uc.od.ua