В Україні вдруге створили Національний одеський медуніверситет



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Створення нового закладу вищої освіти проходитиме на базі ОНМедУ

Попереднє рішення про створення Національного одеського медуніверситету, реалізація якого була заблокована судом, скасували

Кабінет міністрів в середу, 27 лютого, вдруге прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету шляхом злиття Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) і Кримського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначено, що попереднє рішення про створення Національного одеського медуніверситету, реалізація якого була заблокована судом, скасували.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, вказане рішення має на меті усунути прихильників екс-ректора Валерія Запорожана, які блокують виплату стипендій і зарплат протягом двох місяців.

Передбачається, що створення нового закладу вищої освіти проходитиме на базі ОНМедУ, тобто, фізичного перенесення закладу не буде.

Нагадаємо, 10 грудня Міністерство охорони здоров'я заявило про захоплення Одеського національного медичного університету невідомими особами.

Незабаром глава Нацполіції Одеської області Дмитро Головін заявив, що інформація про захоплення Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) не відповідає дійсності.