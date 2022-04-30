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    Вибухи в Одесі: російські військові влучили в аеропорт

    Російські ракети атакували Одеський аеропорт&nbsp; - Вибухи в Одесі: російські військові влучили в аеропорт
    Російські ракети атакували Одеський аеропорт 
    фото з відкритих джерел

    Пошкоджена злітно-посадкова смуга, яка більше не зможе у разі потреби приймати літаки

    У суботу, 30 квітня, в Одесі російські військові ракетами атакували міський аеропорт. Про це повідомила начальниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

    За її словами, внаслідок ракетної атаки по Одещині була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

    Подальше її використання неможливе. Аеропорт Одещини приймати літаки на посадку не зможе.

    Тим часом стверджують, що чули три вибухи в місті.

    Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що це – не результат роботи української ПВО. Одесити говорять, що вибухи стали наслідком влучання російських ракет.

    Також у Telegram опублікували фото. На світлині видно, що над містом підіймаються три стовпи сірого диму.

    У місті оголосили повітряну тривогу.

    Нагадаємо, кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.

    Ворог намагався атакувати українські міста вночі.


    Теги: росія Одеса війна аеропорт
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    Вибухи в Одесі: російські військові влучили в аеропорт