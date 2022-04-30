Вибухи в Одесі: російські військові влучили в аеропорт

Пошкоджена злітно-посадкова смуга, яка більше не зможе у разі потреби приймати літаки

У суботу, 30 квітня, в Одесі російські військові ракетами атакували міський аеропорт. Про це повідомила начальниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, внаслідок ракетної атаки по Одещині була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

Подальше її використання неможливе. Аеропорт Одещини приймати літаки на посадку не зможе.

Тим часом стверджують, що чули три вибухи в місті.

Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що це – не результат роботи української ПВО. Одесити говорять, що вибухи стали наслідком влучання російських ракет.

Також у Telegram опублікували фото. На світлині видно, що над містом підіймаються три стовпи сірого диму.

У місті оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.

Ворог намагався атакувати українські міста вночі.



