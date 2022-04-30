В Одесі пролунали гучні вибухи

Над містом очевидці бачать три стовпи сірого диму

У суботу, 30 квітня, в Одесі пролунали кілька гучних вибухів. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

Очевидці стверджують, що чули три вибухи.

Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що це – не результат роботи української ПВО. Одесити говорять, що вибухи стали наслідком влучання російських ракет.

Також у Telegram опублікували фото. На світлині видно, що над містом підіймаються три стовпи сірого диму.

У місті оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, уночі, 30 квітня, мешканці міста Херсон повідомили про вибухи у місті.

Тоді ж у місті оголосили повітряну тривогу.