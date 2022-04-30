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    В Одесі пролунали гучні вибухи

    Над Одесою здіймається сірий дим - В Одесі пролунали гучні вибухи
    Над Одесою здіймається сірий дим
    фото з відкритих джерел

    Над містом очевидці бачать три стовпи сірого диму

    У суботу, 30 квітня, в Одесі пролунали кілька гучних вибухів. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

    Очевидці стверджують, що чули три вибухи.

    Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що це – не результат роботи української ПВО. Одесити говорять, що вибухи стали наслідком влучання російських ракет.

    Також у Telegram опублікували фото. На світлині видно, що над містом підіймаються три стовпи сірого диму.

    У місті оголосили повітряну тривогу.

    Нагадаємо, уночі, 30 квітня, мешканці міста Херсон повідомили про вибухи у місті.

    Тоді ж у місті оголосили повітряну тривогу.

    Теги: вибух росія Одеса війна
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    В Одесі пролунали гучні вибухи