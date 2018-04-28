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    За розміщення сепаратистських публікацій мешканця Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі

    Чоловік закликав до зміни територіальної цілісності України
    Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Про це інформує прес-служба прокуратури Одеської області, повідомляє «Главком». Чоловіка визнано винним у публічних закликах до зміни
    • Вчора, 07:36
    • Розсилка

    Чоловік закликав до зміни територіальної цілісності України

    Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

    Про це інформує прес-служба прокуратури Одеської області, повідомляє «Главком».

    Чоловіка визнано винним у публічних закликах до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

    Правоохоронці встановили, що мешканець м. Білгород-Дністровський у соціальній мережі «ВКонтакте» розмістив публікацію про визнання так званих Донецької та Луганської республік.

    Зокрема, у вказаних матеріалах 51-річний засуджений опублікував заклики до зміни меж державного кордону України.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1, 2 ст. 110 КК України здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

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