За розміщення сепаратистських публікацій мешканця Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі

Чоловік закликав до зміни територіальної цілісності України

Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Про це інформує прес-служба прокуратури Одеської області, повідомляє «Главком». Чоловіка визнано винним у публічних закликах до зміни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік закликав до зміни територіальної цілісності України

Прокуратура Одеської області підтримувала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Про це інформує прес-служба прокуратури Одеської області, повідомляє «Главком».

Чоловіка визнано винним у публічних закликах до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Правоохоронці встановили, що мешканець м. Білгород-Дністровський у соціальній мережі «ВКонтакте» розмістив публікацію про визнання так званих Донецької та Луганської республік.

Зокрема, у вказаних матеріалах 51-річний засуджений опублікував заклики до зміни меж державного кордону України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1, 2 ст. 110 КК України здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.