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На Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Львівщині експрацівники ТЦК відповідатимуть у суді за катування військовозобов’язаних
Постраждалих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею
фото: Офіс Генерального прокурора

Одному з обвинувачених інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування, а іншому – бездіяльність військової влади

На Львівщині судитимуть двох колишніх військовослужбовців Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які катували й незаконно утримували чотирьох громадян. Обвинувальний акт переданого до суду. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Одному з обвинувачених інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування, а іншому – бездіяльність військової влади.

«Слідство встановило, що обвинувачені у вересні 2023 року упродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов’язаних. Намагались при цьому змусити їх пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних Сил України. Вони зачинили чоловіків у кімнаті, погрожували, залякували і били», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею і доставили до військкомату для взяття на військовий облік.

«Факт потенційної втечі з України у час війни викликав агресію у військових», – констатували в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що обвинувачені перебувають під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, у вересні ДБР затримало двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі.

Згодом у Личаківському районному суді міста Львова обрали міри запобіжного заходу для заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та військовослужбовця-водія. Їм призначили цілодобовий домашній арешт.

Теги: Львівщина ТЦК мобілізація

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