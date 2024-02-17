Україна може стати першою країною, яка застосує зброю абсолютно нового типу: про що йдеться

Акцент на безпілотних бойових системах робиться на тлі нестачі артилерійських снарядів

Українські військові можуть незабаром здобути новітні бойові дрони, які керуються за допомогою штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg, деякі неназвані західні військові чиновники, які ведуть роботи над цією технологією, зазначили, що вона може допомогти зі знищенням російських позицій.

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За їхніми словами, новітні дрони можуть відправити до України протягом кількох місяців, але терміни можуть бути переглянуті.

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Одне з джерел видання розповіло, що ці дрони з підтримкою штучного інтелекту будуть розгорнуті у великих групах і зв’язуватимуться один з одним, щоб націлюватися на позиції противника. При цьому вони не вимагатимуть окремого оператора для кожного дрону.

Акцент на безпілотних бойових системах робиться на тлі нестачі артилерійських снарядів, які намагаються замінити в Україні на FPV-дрони. Видання зазначає, що вони хоч і не зможуть повністю компенсувати дефіцит снарядів, але зможуть створити нову динаміку на полі бою.

Хоча в матеріалі не сказано, про що конкретно йдеться, але за описом зрозуміло, що йдеться про рій дронів – перспективну технологію, яка поєднує безліч БПЛА в одну мережу. Ці рої можуть поводитися як єдине ціле, а також самостійно захоплювати цілі та вражати їх із мінімальним втручанням людини.

Раніше було названо чотири сценарії закінчення війни в Україні, серед них – застосування ядерної зброї.