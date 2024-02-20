Ілон Маск непогано заробив на збитому індонезійському супутнику – Reuters

SpaceX Ілона Маска отримав поштовх для роботи в Індонезії через аварію китайського супутника Nusantara

Reuters: знищення супутника Nusantara підштовхнуло Індонезію до роботи з Ілоном Маском

Невдалий запуск китайської ракети, що спричинив знищення індонезійського супутника Nusantara-2, підштовхнув уряд Індонезії до співпраці з компанією Ілона Маска SpaceX. Про це пише 20 лютого інформаційне агентство Reuters. За його даними, одразу після провального запуску Джакарта змінила компанію, обрану для запуску космічних апаратів на земну орбіту.

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Інцидент стався у квітні 2020 року. Китайська державна корпорація China Great Wall Industry Corp запустила ракету з індонезійським супутником Nusantara-2 вартістю $220 млн. Проте запуск виявився невдалим. Після провалу Індонезія почала шукати нову компанію для запуску ракети та зупинила свою увагу на підприємстві Ілона Маска.

Китайський підрядник зацікавив Індонезію – найбільшу економіку Південно-Східної Азії та ключовий ринок, що розвивається в космосі – дешевим фінансуванням, обіцянками широкої підтримки своїх космічних амбіцій та геополітичним впливом Пекіна.

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Високопоставлений урядовець і двоє представників промисловості в Джакарті, знайомі з цією справою, повідомили Reuters, що несправність стала поворотним моментом для Індонезії, щоб відмовитися від китайських космічних підрядників на користь компаній, що належать Маску.

Як зазначають співрозмовники Reuters, влада Індонезії не прогадала. SpaceX запустила щонайменше два індонезійські супутники, запуск третього апарату заплановано на 20 лютого.

«SpaceX ніколи не зазнавала невдачі у запуску наших супутників», – зазначив глава підрозділу супутникової інфраструктури Міністерства зв'язку Індонезії Шрі Санграма Арадеа.

SpaceX випередила Пекін завдяки поєднанню надійності запуску, дешевших ракет багаторазового використання та особистих стосунків Маска з президентом Індонезії Джоко Відодо, коментує Reuters. Після зустрічі між двома чоловіками в Техасі в 2022 році SpaceX також отримала схвалення регуляторних органів для своєї послуги супутникового Інтернету Starlink.

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Нагадаємо, Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі.

Ракета наступного покоління Ілона Маска, яка зараз розробляється на підприємствах SpaceX у південно-східному Техасі, готується до свого третього суборбітального випробувального польоту вже цього місяця після того, як перші два завершилися вибухами минулого року. Це частина довгострокових планів компанії щодо створення повністю багаторазового космічного корабля з більшою вантажопідйомністю, ніж будь-яка інша ракета.

Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові, зазначає видання. Прміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.