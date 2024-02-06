Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

На початку 2023 року священик отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі

Підсудний Феодосій розповів, що не бачить різниці між особистим зобовʼязанням та нічним арештом, а також зазначив, що це – перешкоджання його діяльності

Соснівський районний суд Черкас продовжив нічний домашній арешт митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Феодосію (Денису Снєгірьову), скоротивши час його перебування під арештом на дві години. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Прокурор Вадим Коломієць на початку засідання попросив продовжити нічний домашній арешт (з 22:00 до 06:00) терміном ще на два місяці. «Є необхідність продовжити запобіжний захід. Ризики, які були встановлені, попередньо не змінились: особа може переховуватись від суду та впливати на свідків. Частково ризики підтвердились: підсудний вчинив повторний злочин, і зафіксований факт порушення домашнього арешту», – зазначив він.

Зі свого боку, адвокат підсудного заперечив необхідність продовження нічного домашнього арешту та клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

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Підсудний Феодосій розповів, що не бачить різниці між особистим зобовʼязанням та нічним арештом, а також зазначив, що це – перешкоджання його діяльності – служінням, оскільки він на вечірні не може піти служити, бо йому треба встигати повертатися в Київ додому.

Суддя після повернення з нарадчої кімнати оголосила про продовження нічного домашнього арешту ще на два місяці. Утім, час утримання під нічним домашнім арештом скоротили на дві години: з 22-ї вечора перенесли на 23-тю – і до пʼятої ранку, замість шостої, як було до того.

Як повідомлялося, працівники СБУ повідомили про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП за ст. 161 Кримінального кодексу України у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. У квітні минулого року Феодосій отримав підозру за заперечення збройної агресії Росії, а в жовтні – за розпалювання релігійної ворожнечі під час домашнього арешту.

Згодом керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав ще одну підозру. Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

20 грудня 2023 року митрополиту Феодосію в суді пом'якшили запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт.