Міжнародний суд ООН повідомив про дату рішення за позовом України проти РФ

Суд у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) винесе своє рішення щодо РФ у середу, 31 січня

Україна доводить, що РФ порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових «республік» на окупованих територіях

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) сьогодні, 25 січня, оголосив дату винесення рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації. Про це повідомив суд ООН.

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В оголошенні вказується, що суд у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 15:00 (за місцевим часом, о 16:00 за Києвом).

Це буде відкрите засідання, під час якого суддя Джоан Е. Донох’ю, голова Суду, зачитає рішення.

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«Міжнародний суд ООН винесе своє рішення по суті у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)», – йдеться в релізі.

Засідання транслюватиметься в прямому ефірі.

Нагадаємо, йдеться про справу «Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)».

У ній Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових «республік» на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

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У квітні 2017 року Суд виніс проміжне рішення, зобов’язавши Росію не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, та забезпечити доступність освіти українською мовою.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.