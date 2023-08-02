Атака дронів на Одещину: зруйновано елеватор та готель (фото)

Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону

Окупанти запустили «Шахеди» з Азовського моря через Чорне

Цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак сьогодні «Шахеди» запустили незвичною траєкторією. Про це йдеться у повідомленні ОК «Південь».

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«Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136 випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області. Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі «Шахеди» випустили з Азовського через Чорне.

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Голова Одеської ОВА Олен Кіпер повідомив, що анаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

На місці працюють всі відповідні служби.

За даними ЗМІ, елеватор пошкоджено в Ізмаїлі. Окрім того, під атаку потрапив готель.

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Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.

У столиці зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

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Також у ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.